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Российский военный спутник "Космос-2525" сгорел над Тихим океаном

Фото из открытых источников

О причинах схода с орбиты спутника не сообщают

Русский военный спутник "Космос-2525" сошел с орбиты и разрушился в атмосфере над Тихим океаном. По данным росСМИ, об этом сообщило командованием воздушно-космической обороны Северной Америки, однако на сайте North American Aerospace Defense Command и на страницах NORAD в Twitter и Facebook такие данные не обнародованы.

Как отметили в российских изданиях, о причинах схода с орбиты спутника не сообщают. Министерство обороны России ситуацию пока не комментировало.

Кроме того, по данным сайта space-track.org спутника "Космоса-2525" нет на орбите с 1 апреля 2021 года.

Как известно, экспериментальный аппарат малого класса "Космос-2525" был запущен в марте 2018 года. Официальных данных о назначении спутника Министерство обороны РФ не наводило.

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Ранее сообщалось, что американская ракетная компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, согласилась запустить на орбиту украинский спутник "Сич 2-1" за 1 миллион долларов. SpaceX подтвердила возможность запуска спутника в декабре 2021 года.

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