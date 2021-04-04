Российский военный спутник "Космос-2525" сгорел над Тихим океаном

О причинах схода с орбиты спутника не сообщают

Как отметили в российских изданиях, о причинах схода с орбиты спутника не сообщают. Министерство обороны России ситуацию пока не комментировало.

Кроме того, по данным сайта space-track.org спутника "Космоса-2525" нет на орбите с 1 апреля 2021 года.

Как известно, экспериментальный аппарат малого класса "Космос-2525" был запущен в марте 2018 года. Официальных данных о назначении спутника Министерство обороны РФ не наводило.

Ранее сообщалось, что американская ракетная компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, согласилась запустить на орбиту украинский спутник "Сич 2-1" за 1 миллион долларов. SpaceX подтвердила возможность запуска спутника в декабре 2021 года.