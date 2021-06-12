live
Новости » Мир Читати новину українською

Российские военные самолеты дважды нарушили воздушное пространство Дании

Фото из открытых источников

Инцидент произошел утром 11 июня

Два российских военных самолета утром 11 июня нарушили воздушное пространство Дании и продолжили свой полет, несмотря на предупреждение. Об этом сообщает TV2 со ссылкой на источники в Министерстве обороны Дании.

Первый самолет зашел в воздушное пространство страны между 11:08 11:10 и пролетел возле острова Борнхольм.

Следующий российский самолет нарушил воздушное пространство Дании в 11:40 и покинул его в 11:42.

Оба пилота получили предупреждение, что самолеты заходят в воздушное пространство Дании, где они не имеют права находиться, но не изменили курс.

Министр обороны Трине Брамсен заявила, что воспринимает случай очень серьезно.

"Это выглядит как сознательная провокация и нарушение воздушного пространства Дании, и это совершенно новая форма агрессии. Такого не было уже много лет", - заявила она.

В обоих случаях для перехвата поднимали датские истребители F16.

Министр добавила, что обеспокоена поведением России, которая становится "все более агрессивной", и сообщила, что глава МИД Еппе Кофод уже договорился о встрече с послом РФ в Дании, чтобы потребовать объяснений.

Новости по теме: Российский самолет нарушил воздушную границу Эстонии

Ранее сообщалось, что самолет Российской Федерации Ту - 154 без разрешения нарушил воздушное пространство Эстонии.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Украине объявлено штормовое предупреждение: Где ждать непогоды Грозы, местами град и шквалы: В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение Украину сегодня накроют дожди и грозы

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект