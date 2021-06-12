Российские военные самолеты дважды нарушили воздушное пространство Дании

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Инцидент произошел утром 11 июня

Два российских военных самолета утром 11 июня нарушили воздушное пространство Дании и продолжили свой полет, несмотря на предупреждение. Об этом сообщает TV2 со ссылкой на источники в Министерстве обороны Дании.

Первый самолет зашел в воздушное пространство страны между 11:08 11:10 и пролетел возле острова Борнхольм.

Следующий российский самолет нарушил воздушное пространство Дании в 11:40 и покинул его в 11:42.

Оба пилота получили предупреждение, что самолеты заходят в воздушное пространство Дании, где они не имеют права находиться, но не изменили курс.

Министр обороны Трине Брамсен заявила, что воспринимает случай очень серьезно.

"Это выглядит как сознательная провокация и нарушение воздушного пространства Дании, и это совершенно новая форма агрессии. Такого не было уже много лет", - заявила она.

В обоих случаях для перехвата поднимали датские истребители F16.

Министр добавила, что обеспокоена поведением России, которая становится "все более агрессивной", и сообщила, что глава МИД Еппе Кофод уже договорился о встрече с послом РФ в Дании, чтобы потребовать объяснений.

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