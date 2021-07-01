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Российские силовики вновь заявили о задержании "украинских радикалов"

ФСБ России РИА Новости

На этот раз задержаны представители неизвестной организации "М. К. У."

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании в Белгороде очередной группы из якобы украинской молодежной радикальной организации "М. К. У." ("маньяки. Культ убийц"), в которую входили 7 человек. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

ФСБ заявляет, что задержала 21-летнего главаря ячейки "М. К. У.", его 16-летнего родного брата, а также лиц от 16 до 25 лет. Указано, что они пропагандировали в сети культ массового убийства, разжигали межнациональную рознь и выступали за создание "государства из людей белой расы" на территории Белгородской области. Группа активно призывала к убийствам, называя их "акциями прямого действия".

Главаря ячейки взяли под стражу, остальные фигуранты ждут на назначение меры пресечения. Главарю вменяют шесть уголовных статей, в том числе призывы к терроризму и реабилитацию нацизма.

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Ранее сообщалось, что Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка.

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