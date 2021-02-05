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В России арестованные протестующие сами толкали полицейский автозак. Видео

Российские задержанные толкают автозак Фото из открытых источников

Автобус должен был отвезти арестованных в спецприемник в Егорьевске

В Москве недалеко от Симоновского райсуда арестованные митингующие были вынуждены толкать полицейский автозак, чтобы выехать из суда, так как авто заглохло. Об этом пишет Meduza.

В частности, автобус должен был отвезти арестованных в спецприемник в Егорьевске (137 километров от Москвы), поскольку в столице все участки переполнены. 

В связи с непредвиденной ситуацией полицейские попросили о помощи.

В то же время из 25 человек в одном автозаке под арест поместили только 5. Остальные остались в автобусе ждать распределения.

 

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Напомним, ранее правозащитные организации сообщили, что общее число задержанных в России на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального превысило тысячу человек.

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