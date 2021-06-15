Российские наемники в Африке причастны к пыткам и убийствам гражданских, - СМИ

Наемники ЧВК "Вагнера" Фото из открытых источников

В феврале россияне устроили жестокую расправу над мирными жителями города Бамбари

Российские наемники в Центральноафриканской Республике причастны к многочисленным военным преступлениям – убийству гражданских, пыткам и изнасилованиям. Об этом говорится в материале CNN, где приводятся свидетельства очевидцев, а также информация из конфиденциальных документов ООН.

В частности, журналисты описывают расправу над мирными жителями в городе Бамбари 15 февраля. По многочисленным свидетельствам, там российские наемники открыли хаотичный огонь по укрывшимся в мечети гражданским, услышав стрельбу.

Точное количество убитых неизвестно, но по данным журналистов, погибли от 10 до 20 человек.

Инцидент в Бамбаре-один из множества преступных эпизодов, который расследует CNN и правозащитники организации The Sentry.

Несмотря на повсеместную атмосферу страха, десятки людей в ЦАР говорили об убийствах, изнасилования и пытки, а также невыборочные нападения на гражданских, включая поджоги домов.

В распоряжении журналистов оказались и конфиденциальные документы ООН, подтверждающие эти обвинения в адрес российских наемников.

Отчет миротворческих сил ООН, известных как MINUSCA, подтверждает причастность россиян к событиям в Бамбаре.

По данным MINUSCA, на сегодня в ЦАР размещены около 2300 наемников, включая сирийский контингент. Они все меньше занимаются инструктажем и подготовкой войск, и все чаще принимают прямое участие в боевых действиях. Особенно после начала в январе правительственного контрнаступления против повстанцев.

Россияне также ввезли в страну бронетехнику, боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24, а также БПЛА.

Кроме того, сообщается и о других преступлениях. Так, в декабре российские наемники обстреляли грузовик, который не остановился на блокпосту. Водитель потерял руку в результате ранения, трое пассажиров - сотрудники организации "Врачи без границ", погибли.

23 февраля наемники сожгли жилые дома в селе возле города Боссангоа, что подтверждается внутренним отчетом MINUSCA.

14 марта группа российских наемников застрелила старосту деревни в районе Бамбари, обвинив его в симпатии к повстанцам. Как рассказал правозащитникам один из очевидцев, россияне сожгли 60 домов и ограбили село.

Сообщается и о причастности наемников к исчезновению людей. Несколько свидетелей рассказали журналистам и правозащитникам, что у россиян есть база за пределами Бамбари. Там практикуются пытки задержанных.

В течение последних нескольких лет РФ усиливает свое гибридное присутствие на Африканском континенте. Туда массово едут наемники и военные инструкторы, поставляется оружие и техника.

В ЦАР наемные силы оказывают поддержку действующему режиму.

В 2019 году командующий силами США в Африке генерал Томас Вальдхаузер заявлял, что у российской "группы Вагнера" в Центральноафриканской республике есть 175 инструкторов, и некоторые из них имеют доступ к кабинету президента.

Издание Bild со ссылкой на отчет немецкой разведки писало, что Путин делает Африку приоритетом, в шести регионах россияне планируют построить свои военные базы.

Базы хотят разместить в Центральноафриканской Республике, на Мадагаскаре, Эритрее, в Мозамбике, Египте и Судане. В 2015 году по этому поводу между регионами континента и Россией были подписаны соответствующие документы.

В документе говорится, что РФ уже полуофициально учит африканских военных. Для этого 180 инструкторов перебросили в ЦАР и другие части Африки, а в России ежегодно обучаются около 20 солдат из Мали. Кроме того, местных диктаторов россияне обеспечивают боевиками частных группировок, в частности "вагнеровцами".

Ранее сообщалось, что " Новая газета" опубликовала два новых видео убийства жителя Сирии, которое, как предполагается, в 2017 году совершили наемники из ЧВК "Вагнер".