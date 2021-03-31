Российские хакеры подозреваются в краже тысяч писем Госдепа США, - СМИ

Associated Press

Они могли получить доступ к электронной почты Бюро Госдепа по делам Европы и Евразии и Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана

В Соединенных Штатах подозревают российских хакеров в краже тысяч писем Госдепартамента США в прошлом году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника в Конгрессе США.

Эти Бюро, по данным издания, работают над отношениями с союзниками США, в том числе с НАТО, европейским и индо-тихоокеанскими партнерами. Третий источник издания сообщил, что пока нет информации о доступ хакеров к засекреченной информации.

Пока неясно, проводились ли атаки через программное обеспечение SolarWinds, которым, по данным спецслужб США, российские хакеры воспользовались для атак на американские структуры в 2020 году.

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Ранее украинские специалисты по киберзащите с 18 февраля фиксировали атаки российских хакеров на госучреждения и стратегические предприятия с применением нового механизма, который ранее не применяли.