Российские хакеры атаковали американскую компанию New Cooperative: Требуют выкуп

Злоумышленники требуют 5,9 миллиона долларов в криптовалюте до 25 сентября

Российские хакеры осуществили кибератаку на компанию New Cooperative в Соединенных Штатах Америки, которая поставляет зерно и мясо. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно сообщению, группировка BlackMatter заявила, что зашифровала данные компании и похитила один терабайт файлов, включая счета на оплату, документы об исследованиях и разработках и исходный код технологии картографирования почвы.

Злоумышленники требуют 5,9 миллиона долларов в криптовалюте до 25 сентября, иначе они опубликуют похищенную информацию.

В свою очередь, издание Cyberscoop рассказал, что аналитики New Cooperative спросили у киберпреступников, почему они атаковали предприятие, ведь раньше обещали не трогать организации критической инфраструктуры.

"Наши обещания не распространяются на New Cooperative. Предупреждаю, в течение пяти дней сумма выкупа увеличится вдвое, если компания и впредь будет придерживаться подобной тактики переговоров", - ответил представитель BlackMatter.

К слову, эксперты по кибербезопасности считают, что BlackMatter — это новое название группировки хакеров DarkSide, которую ранее связывали с Россией.

Ранее сообщалось, что неизвестные хакеры атаковали платформу Poly Network, осуществив одну из крупнейших краж криптовалюты в мире на сегодня - 610 миллионов долларов. Эксперты по безопасности SlowMist заявили, что деньги были переведены на три разных адреса.