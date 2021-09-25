Российские граждане протестуют против фальсификаций на выборах в Госдуму

Медуза

Партия КПРФ устроила в центре Москвы акцию под лозунгом "За честные выборы"

В Москве и других городах России граждане протестуют против фальсификаций на выборах в Госдуму 17-19 сентября. Об этом сообщило издание "Медуза".

Как отмечается, партия КПРФ устроила на Пушкинской площади в центре Москвы акцию под лозунгом "За честные выборы".

"На митинг собрались около одной тысячи человек. Мэрия Москвы отказалась согласовывать акцию, после чего КПРФ решила провести ее в формате встречи с избирателями", - говорится в сообщении.

Также полиция на площади через громкоговорители призвала граждан соблюдать социальную дистанцию и утверждала о незаконности проведения акции.

Кроме этого, 25 сентября КПРФ провела акции протеста и в других городах РФ. Так, в Уфе в местном гайд-парке собрались около 50 человек, полицейские задержали одного протестующего с плакатом "Они украли у нас выборы". В Екатеринбурге митинг собрал около 200 человек. А в Улан-Удэ на акцию вышли 30-40 человек.

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Как сообщалось ранее, Европейский Союз не признал выборы в Государственную думу России и местные выборы во временно оккупированном Крыму. В частности, Брюссель призвал Москву отказаться от незаконной оккупации полуострова.