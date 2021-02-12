Россия заявила про готовность разорвать отношения с ЕС

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров washington.mid.ru

Однако, по словам министра, Россия не хочет изолироваться от мировой жизни

Российская Федерация готова разорвать отношения с Европейским Союзом, если тот продолжит вводить санкции против нее. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву, передает пресс-служба МИД России.

В частности, журналист спросил "Мы идем к разрыву с Евросоюзом?", на что министр ответил ему:

"Исходим из того, что мы готовы. В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне", - сказал Лавров.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ворами членов делегации венгерского министра Петера Сийярто после того, как его переводчица взяла ручку для составления заметок заявлений министров.