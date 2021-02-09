Россия запретила поставки с Украины железнодорожных колес

Россия закупала колеса у украинской компании "Интерпайп" Фото из открытых источников

В Союзе операторов железнодорожного транспорта РФ обеспокоены последствиями такого решения

Российское правительство запретило ввоз в страну нескольких видов железнодорожной продукции из Украины, в том числе колесных пар и рам для грузовых вагонов. Об этом говорится в постановлении российского Кабмина, передает ТАСС.

В частности, документ дополнил перечень товаров, "страной происхождения или страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины". Туда добавили оси в собранном или разобранном виде для железнодорожных колес диаметром 710 мм и более, колесные пары, колеса и заготовки колес такого размера. Под запрет также попали рамы железнодорожных грузовых вагонов и надрессорных балок.

Как отмечается, Россия закупала колеса у украинской компании "Интерпайп", а также у Казахстана и Китая. Однако, впоследствии Минтранс РФ выступил с инициативой о полном запрете импорта на территорию России железнодорожных колес с Украины. Беспокойство по этому поводу выразили в Союзе операторов железнодорожного транспорта. Там подчеркнули, что потеря поставщика может поставить под вопрос достижимость планов по загрузке Восточного полигона.

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Напомним, в августе 2020 года Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации. Под запрет попали дизтопливо, сжиженный газ и уголь.