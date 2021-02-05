Россия высылает дипломатов трех стран за поддержку Навального

МИД России Фото из открытых источников

Дипломаты должны в ближайшее время покинуть территорию РФ

Россия объявила персонами нон грата и высылает дипломатов Швеции, Польши и Германии из-за их участия в несогласованных протестах. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что представители трех стран приняли участие протестах 23 января, когда проходили акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Теперь дипломаты должны в ближайшее время покинуть территорию РФ. "Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права", – говорится в комментарии МИД.

Как сообщает Русская служба BBC, решение о высылке западных дипломатов было принято в тот день, когда в РФ для обсуждения вопроса о Навальном приехал глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.

Новости по теме: Навального отправили в тюрьму: Как оппозиционера судили по старому делу

Напомним, сегодня, 5 февраля, в Москве начался новый судебный процесс против российского оппозиционера Алексея Навального. Его обвиняют в клевете на ветерана Второй мировой войны, который появился в агитационном ролике за поправки в Конституцию.