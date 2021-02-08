Россия высылает албанского дипломата

Такое решение принято в ответ на то, что Албания за многочисленные нарушения карантина выслала российского дипломата из страны

МИД РФ высылает сотрудника посольства Албании в Москве в ответ на выдворение российского дипломата из Тираны. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"8 февраля посол Албании Арбен Газиони был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" первого секретаря посольства Албании в Москве Йониды Дрогу. Указанный сотрудник должен покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - говорится в сообщении.

При этом российское внешнеполитическое ведомство заявило, что решение Албании выслать первого секретаря посольства РФ в Тиране "под надуманным предлогом" было принято "с целью набрать политические очки в условиях начавшейся в Албании избирательной кампании".

Ранее сообщалось, что Албания объявила сотрудника посольства России персоной нон грата за несоблюдение им введенных в стране противоэпидемических правил.