Россия выступает за возвращение офлайн-заседания ТКГ в Минске

По словам представителя РФ в ТКГ Бориса Грызлова, это поможет повысить результативность переговоров

Представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов выступает за очное заседание в Минске. Он считает, что это поможет повысить результативность переговоров, передает ТАСС.

По его словам, в конце августа запланировано очередное заседание контактной группы.

"На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе", - отметил Грызлов.

Напомним, ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что украинская сторона не будет принимать участия в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске. Причинами этому стали, эпидемиологическая ситуация в Беларуси и непризнание избранным президентом Александра Лукашенко.