Россия впервые испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" с подлодки

Пресс-служба Минобороны РФ

Стрельба была по условной морской цели в акватории Баренцева моря

Российские военные провели первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки, которую до этого запускали с надводной. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как отмечается, запустили ракету с атомной подводной лодки "Северодвинск". Стрельба была по условной морской цели в акватории Баренцева моря.

В ведомстве заявили, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель. Испытательную стрельбу с атомной подводной лодки признали "успешной".

"Это серьезное событие для Военно-Морского Флота России. Скоростные характеристики ракеты не подлежат сомнению. Защиты от "Циркона" ни у кого нет. В ближайшей перспективе подводные лодки будут оснащаться "Цирконами" — это усилит возможности нашего Военно-морского флота по борьбе, в том числе, с авианосными группировками", — прокомментировал агентству "Интерфакс" новые испытания бывший начальник главного штаба ВМФ РФ Виктор Кравченко.

Новости по теме: В США провели успешные испытания баллистической ракеты. Фото

Как сообщалось ранее, в США прошли успешные испытание гиперзвуковой ракеты, которая создана корпорацией Raytheon Technologies с прямопотоковым воздушно-реактивным двигателем Northrop Grummann.