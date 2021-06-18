Россия возобновляет полеты в Турцию, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19
Также полеты возобновят и в другие страны
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 22 июня Россия возобновляет авиаперевозки с Турцией. Об этом она рассказала после заседания оперативного штаба борьбы с коронавирусом, сообщает Медуза.
Как отмечается, также с 28 июня будут возобновлены полеты в США, Италию, Бельгию, Болгарию, Ирландию, Кипр, Северную Македонию и Иорданию.
Кроме этого, будет увеличено количество авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.
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Напомним, с 1 июня Турция обновила правила въезда для туристов из Украины, теперь путешественникам нужно вновь предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус COVID-19.