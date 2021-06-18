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Россия возобновляет полеты в Турцию, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19

Фото из открытых источников

Также полеты возобновят и в другие страны

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 22 июня Россия возобновляет авиаперевозки с Турцией. Об этом она рассказала после заседания оперативного штаба борьбы с коронавирусом, сообщает Медуза

Как отмечается, также с 28 июня будут возобновлены полеты в США, Италию, Бельгию, Болгарию, Ирландию, Кипр, Северную Македонию и Иорданию.

Кроме этого, будет увеличено количество авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию. 

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Напомним, с 1 июня Турция обновила правила въезда для туристов из Украины, теперь путешественникам нужно вновь предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус COVID-19. 

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