Россия стянула в Арктику беспрецедентное количество вооружения, - CNN

Также ведется работа по укреплению аэродромов

Фото из открытых источников

Россия разместила в Арктике беспрецедентное количество вооружения и испытывает новейшее оружие, которое может угрожать США. Об этом сообщает CNN.

Соответствующую информацию подтверждают спутниковые снимки компании космических технологий Maxar. Они дают основания утверждать, что идет постоянное и значительное наращивание российских военных баз и техники на арктическом побережье страны, а также оборудование подземных хранилищ для высокотехнологичного оружия.

В частности, Москва разместила на севере бомбардировщики и реактивные самолеты МиГ-31, а также новые радиолокационные системы у побережья Аляски.

Фото из открытых источников

Эксперты по оружию и западные чиновники выразили особую обеспокоенность по поводу российского "супероружия" - торпеды "Посейдон 2М39". По их словам, разработка этого вооружения движется очень быстро, а дальнейшие испытания, как говорят в России, запланированы уже на этот год. Торпеда может двигаться возле прибрежной зоны, в том числе и на американском морском дне. Если использовать торпеду по назначению, то радиоактивные волны, вызывающие цунами, сделают полосы американского побережья непригодными для жизни в течение десятилетий.

Отмечается, что наращивание техники соответствовало тому, как перемещались войска НАТО и США.

Американские чиновники выразили обеспокоенность тем, что российские силы могут быть использованы для установления фактического контроля над районами Арктики, особенно тех, которые вскоре будут без льда из-за климатических изменений.

"Россия восстанавливает аэродромы и радиолокационные установки советских времен, строит новые порты и поисково-спасательные центры, а также создает свой флот ледоколов с ядерными и обычными двигателями", - заявил представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл.

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Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

В свою очередь в Кремле отреагировали на слова украинской стороны, отметив, что перемещение российских войск у границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.

Тем не менее европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения из-за стягивания Россией своих войск к границам Украины.