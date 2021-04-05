Россия сокращает транзит газа через Украину, - Оператор ГТС

Свои позиции "Газпром" начал сдавать уже в прошлом году Из открытых источников

Значительную нагрузку "Газпром" возложил на "Турецкий поток-2"

Российский "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Постепенно Газпром уменьшает транзит через Украину. После запуска "Турецкого потока 1 и 2" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины в новые газопроводы", - отметил он.

По словам Макогона, с 1 апреля поставки газа в Румынии полностью обеспечивается со стороны Болгарии через "Турецкий поток-2". А в южном направлении через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы.

"Если будут завершены продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, то "Газпром" переведет и транзит в Венгрию тоже через "Турецкий поток-2". Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд м3 транзита ежегодно", - пояснил глава компании "Оператор ГТС Украины".

При этом он добавил, что транзит газа через Украину - это в первую очередь не только значительный доход, а еще и важный элемент энергетической и милитарной безопасности страны.

Ранее сообщалось, что в суде в Европейском Союзе хотят принять решение, ставящее под запрет прокачку газа в обход Украины.