Россия потеряла еще один военный спутник, он сгорел

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Он был запущен в 2009 году

Российский военный спутник "Меридиан", который был запущен в 2009 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Как отмечается, спутник сошел с орбиты 23 апреля. В настоящее время объект уже не наблюдается.

Этот космический аппарат РФ запустила с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1 а" 21 мая 2009 года, и уже во время запуска начались проблемы. Спутник был выведен на нерасчетную орбиту из-за преждевременного отключения работы третьей ступени. При этом аппарат не смог функционировать в полном объеме, и был введен в режим "частичной эксплуатации".

За все время Россией было осуществлено 9 запусков аппаратов "Меридиан", один из них закончился аварией ракеты-носителя.

Российские спутники связи "Меридиан" используются как в военных, так и в гражданских целях. Они разработаны по заказу Минобороны РФ.

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