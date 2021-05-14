Россия пополнила список "недружественных стран": В нем оказалась Чехия
Сейчас в списке находят уже две страны
Правительство Российской Федерации внесло Соединенные Штаты Америки и Чешскую Республику в списка "недружественных государств". Распоряжение от 13 мая опубликовано на официальном портале правовой информации РФ.
Как отмечается, в списке из двух стран кроме названий указано количество физических лиц, которые находятся на территории России, и с которыми дипломатические миссии США и Чехии и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры.
Из перечня выходит, что чешские дипломатические представительства могут нанять до 19 таких физлиц, миссии США - ни одного.
Кроме того, российские СМИ уточняют, что распоряжение принято в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина от 23 апреля "О противодействии недружественным действиям иностранных государств".
Положения указа не распространяются на граждан "недружественных государств", прибывших оттуда в Россию как сотрудники дипмиссий.
Напомним, ранее российские власти начали формировать список " недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В нем уже оказались США.