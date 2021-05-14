Россия пополнила список "недружественных стран": В нем оказалась Чехия

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Сейчас в списке находят уже две страны

Правительство Российской Федерации внесло Соединенные Штаты Америки и Чешскую Республику в списка "недружественных государств". Распоряжение от 13 мая опубликовано на официальном портале правовой информации РФ.

Как отмечается, в списке из двух стран кроме названий указано количество физических лиц, которые находятся на территории России, и с которыми дипломатические миссии США и Чехии и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры.

Из перечня выходит, что чешские дипломатические представительства могут нанять до 19 таких физлиц, миссии США - ни одного.

Кроме того, российские СМИ уточняют, что распоряжение принято в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина от 23 апреля "О противодействии недружественным действиям иностранных государств".

Положения указа не распространяются на граждан "недружественных государств", прибывших оттуда в Россию как сотрудники дипмиссий.

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Напомним, ранее российские власти начали формировать список " недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В нем уже оказались США.