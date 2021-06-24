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Россия ответила Меркель относительно предложения возобновить диалог

Ангела Меркель и Владимир Путин DPA

В Кремле утверждают, что президент РФ готов к диалогу и контактам

В Российской Федерации ответили на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель об установлении диалога между ЕС и РФ и заявили, что страна готова к взаимодействию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Владимир Путин положительно относится к инициативам, которые помогли бы наладить диалог между Брюсселем и Москвой.

"Инициативу оцениваем положительно. Президент Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой", - заявил Песков.

А вот в Украине предложение Меркель восприняли негативно. Как передает Интерфакс-Украина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что донес до Европейского Союза обеспокоенность Украины в отношении возможного возобновления саммитов между Брюсселем и Москвой. По его словам, это несет риски.

"Инициатива возобновить саммит с РФ без того, чтобы видеть какой-либо прогресс с российской стороны, будет опасным отклонением от политики санкций ЕС, что может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций и, что еще более опасно, разохотить Россию от выполнения Минских договоренностей", — отметил дипломат.

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Напомним, сегодня Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, сказала о необходимости диалога с Владимиром Путиным. По ее словам, ЕС должен сформулировать порядок общих стратегических интересов с Россией, речь идет в частности о защите климата и безопасности.

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