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Россия объявила персоной нон грата консула Эстонии

Министерство иностранных дел РФ Facebook / МИД РФ

Дипломат должен уехать из страны в течение 48 часов

Министерство иностранных дел России объявило консула генерального консульства Эстонии в Петербурге Марта Лятте персоной нон грата. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"77 июля в МИД России была вызвана Временная поверенная в делах Посольства Эстонии в России У.Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Упомянутый сотрудник эстонского консульского учреждения объявлен "persona non grata", ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, в ведомстве назвали "циничной" позицию официального Таллина, который назвал задержание Лятте "незаконным и провокационным", а выдвинутые против него обвинения "безосновательными". 

Также в МИД РФ заявили, что имеют "неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского "дипломата".

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Напомним, накануне Федеральная служба безопасности России задержала в Санкт-Петербурге эстонского дипломата Марта Лятте, которого обвиняют в попытке завладения секретными документами.

В Министерстве иностранных дел Эстонии назвали задержание своего консула безосновательным и осудили действия российских властей. 

 

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