Россия объявила персоной нон грата консула Эстонии
Дипломат должен уехать из страны в течение 48 часов
Министерство иностранных дел России объявило консула генерального консульства Эстонии в Петербурге Марта Лятте персоной нон грата. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
"77 июля в МИД России была вызвана Временная поверенная в делах Посольства Эстонии в России У.Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Упомянутый сотрудник эстонского консульского учреждения объявлен "persona non grata", ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в ведомстве назвали "циничной" позицию официального Таллина, который назвал задержание Лятте "незаконным и провокационным", а выдвинутые против него обвинения "безосновательными".
Также в МИД РФ заявили, что имеют "неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского "дипломата".
Напомним, накануне Федеральная служба безопасности России задержала в Санкт-Петербурге эстонского дипломата Марта Лятте, которого обвиняют в попытке завладения секретными документами.
В Министерстве иностранных дел Эстонии назвали задержание своего консула безосновательным и осудили действия российских властей.