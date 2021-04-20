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Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов Болгарии

Министерство иностранных дел РФ Facebook / МИД РФ

Болгарским дипломатам предписано покинуть российскую территорию в течение 72 часов

Российская Федерация высылает двух болгарских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Софии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

"20 апреля Посол Болгарии А.Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" первого секретаря консульской службы Посольства Болгарии в России Н.Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам Посольства Болгарии в России Ч.Христозова", - говорится в заявлении.

Болгарским дипломатам предписано покинуть российскую территорию в течение 72 часов.

"Данное мероприятие является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona non grata" двух сотрудников посольства России в Софии", - пояснили в МИД.

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Напомним, ранее Украина направила ноту российскому дипломату. Чтобы покинуть страну, ему дали 72 часа.

Позже в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что считают высылку российского дипломата из Украины абсолютно неприемлемой и начали готовить соответствующие шаги по одному из дипломатов посольства Украины в Москве.

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