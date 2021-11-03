Россия обеспечит свой флот новыми гиперзвуковыми ракетами, – Путин
Президент РФ заявил, что испытания этого оружия завершаются
Россия со следующего года обеспечит свой военный флот гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, Путин сделал это заявление в ходе совещания по обороне. По его словам, испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования завершаются.
"В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей", – сказал глава РФ.
Он добавил, что эти ракеты начнут поступать на вооружение военно-морского флота РФ со следующего года.
Как сообщалось ранее, российские военные провели первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки, которую до этого запускали с надводной. Стрельба была по условной морской цели в акватории Баренцева моря.