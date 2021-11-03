Россия обеспечит свой флот новыми гиперзвуковыми ракетами, – Путин

Правительство Республики Алтай

Президент РФ заявил, что испытания этого оружия завершаются

Россия со следующего года обеспечит свой военный флот гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Путин сделал это заявление в ходе совещания по обороне. По его словам, испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования завершаются.

"В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей", – сказал глава РФ.

Он добавил, что эти ракеты начнут поступать на вооружение военно-морского флота РФ со следующего года.

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Как сообщалось ранее, российские военные провели первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки, которую до этого запускали с надводной. Стрельба была по условной морской цели в акватории Баренцева моря.