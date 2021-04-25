Россия начала формировать список "недружественных стран": В него уже внесли США
Какие еще страны оказались в соответствующем перечне пока неизвестно
Российские власти начали формировать список "недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. Сейчас известно о фигурировании в нем одной страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передают росСМИ.
По ее словам, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым вводятся ограничения в отношении посольств "недружественных стран". Соответствующий документ будет запрещать таким странам набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий.
"А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется", - отметила Захарова, уточнив, что "вся история началась с очередного витка недружественных действий США".
Также она сказала, что написание такого списка - это реакция в ответ на "враждебные действия других стран".
Остальные государства из "списка" можно будет узнать в момент публикации соответствующего распоряжения правительства РФ. Когда это произойдет - пока неизвестно.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Чехии объявило о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых обвинили в работе на российские спецслужбы. Кроме того, страна объявила в розыск двух работников российской разведки. Такое решение было связано с тем, что Чехия установила причастность РФ к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году в Врбетице. Тогда погибли два человека, а ущерб от взрывов оценивается в несколько миллионов крон.
В свою очередь МИД РФ выразил протест Чехии в связи с решением выслать их дипломатов. В частности, там назвали это "фокусами" и предупредили о последствиях, подчеркнув, что решение Праги является попыткой угодить Соединенным Штатам Америки.
Кроме того, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов в ответ на высылку своих из Праги.