Россия начала формировать список "недружественных стран": В него уже внесли США

Мария Захарова. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Какие еще страны оказались в соответствующем перечне пока неизвестно

Российские власти начали формировать список "недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. Сейчас известно о фигурировании в нем одной страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передают росСМИ.

По ее словам, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым вводятся ограничения в отношении посольств "недружественных стран". Соответствующий документ будет запрещать таким странам набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий.

"А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется", - отметила Захарова, уточнив, что "вся история началась с очередного витка недружественных действий США".

Также она сказала, что написание такого списка - это реакция в ответ на "враждебные действия других стран".

Остальные государства из "списка" можно будет узнать в момент публикации соответствующего распоряжения правительства РФ. Когда это произойдет - пока неизвестно.

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Напомним, ранее Министерство иностранных дел Чехии объявило о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых обвинили в работе на российские спецслужбы. Кроме того, страна объявила в розыск двух работников российской разведки. Такое решение было связано с тем, что Чехия установила причастность РФ к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году в Врбетице. Тогда погибли два человека, а ущерб от взрывов оценивается в несколько миллионов крон.

В свою очередь МИД РФ выразил протест Чехии в связи с решением выслать их дипломатов. В частности, там назвали это "фокусами" и предупредили о последствиях, подчеркнув, что решение Праги является попыткой угодить Соединенным Штатам Америки.

Кроме того, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов в ответ на высылку своих из Праги.