Россия каждый день делает антирекорды по смертности от коронавирус

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Наибольшее количество умерших в Москве и Санкт-Петербурге

В России за сутки 2 мая вновь зарегистрированный антирекорд по количеству летальных случаев от коронавирус – 697. Об этом сообщает Интефракс со ссылкой на данные оперативного штаба.

В пятницу в стране умерли еще 697 пациентов, что является новым антирекордом за всю пандемию. Наибольшее количество умерших в Москве и Санкт-Петербурге: 116 и 110 соответственно. Общее число жертв коронавируса в России достигло 137 262.

Кроме того, за сутки в РФ выявлено 24 439 новых больных COVID – это наибольшее значение с 16 января. Однако в тот период начался спад заболеваемости, а сейчас наблюдается практически ежедневный рост.

Выздоровело за сутки 17 899 пациентов.

В Москве выявлено 7 446 новых случаев COVID-19, уМосковській области – 2 596, в Санкт-Петербурге – 1 733.

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Ранее сообщалось, что уже третьи сутки подряд в России фиксируют рекордное количество летальных исходов от коронавируса COVID-19 накануне умерли 672 человека.