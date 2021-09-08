Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года

Стороны договорились продолжить консультации по этому вопросу

Российская Федерация и Германия обсудили возможность транзита газа через Украину после 2024 года. Об этом говорится в пресс-релизе российского правительства .

Как отмечается, вопрос использования украинской газотранспортной системы (ГТС) после 2024 года обсудили вице-премьер Александр Новак и уполномоченный правительства Германии по вопросам транзита через Украину Граф Вальдерзе.

"В ходе встречи обсуждалась возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года. Стороны договорились продолжить соответствующие консультации", – говорится в сообщении.

Новости по теме: В "Нафтогазе" назвали лучшую гарантию транзита через Украину

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение о транспортировке российского газа через территорию Украины должно быть продолжено. По ее словам, газ нельзя использовать как оружие.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова продолжать транспортировать газ через Украину после 2024 года. Однако российским властям необходимо понимать, на какой срок будет продлен транзит и в каких объемах.