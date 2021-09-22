Россия готова поставлять газ в ЕС через Украину после 2024 года: Какое условие

Сохранение транзита будет зависеть от объемов закупки газа европейскими потребителями

Российская Федерация готова поставлять газ в Европу транзитом через Украину после окончания контракта в 2024 году, однако это зависит от европейских потребителей. Об этом сообщает ТАСС.

"Москва и после 2024 года готова сохранить транзит газа в Европу через Украину. Мы неоднократно заявляли о том, что в случае необходимости, запроса со стороны европейских партнеров готовы и дальше использовать украинскую газотранспортную систему для поставок газа", – заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Кроме того, он подчеркнул, что сохранение транзита в Европу через Украину после 2024 года будет зависеть от объемов закупки газа европейскими потребителями.

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Ранее сообщалось, что глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной заявил, что Украина готова продлить контракт на транзит газа с "Газпромом", но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями ЕС.