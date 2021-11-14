Россия готова поставлять Беларуси системы противовоздушной обороны С-400

Пока нет никаких официальных заявок

Российская Федерация выразила готовность поставлять системы противовоздушной обороны С-400 Беларуси, однако официальная заявка пока не поступала. Об этом сообщил "Интерфакс".

"Будет заявка - будем поставлять. Неужели мы не поставим С-400 союзному государству? Но пока что никаких заявок нет", - отметил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

При этом он добавил, что военно-техническое сотрудничество с Беларусью ведется на постоянной плановой основе.

"Там очень много есть взаимоотношений по линии прямого договора о ВТС на лицензионной основе непосредственно с предприятиями-производителями", - подчеркнул чиновник.

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Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерениях разместить на белорусско-украинской границе российские зенитно-ракетные комплексы C-400.

По его словам, они с Путиным согласовали список вооружения, который Беларусь получит до 2025 года.

Также Россия и Беларусь в 2023 году проведут новые масштабные военные учения "Щит Союза". Это аналог учений "Запад", которые проводятся на белорусской территории.

А позже, Россия направила в Белоруссию подразделение десантников для проведение учений.

В частности учения проходили на фоне обострения ситуации на границе Польши и Беларуси.