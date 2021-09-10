Россия готова к восстановлению отношений с Украиной, - Лавров

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с Украиной. Об этом стало известно во время трансляции форума "Вся Россия-2021", передает "РБК-Украина" .

"Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность восстановить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью", - сказал он.

В то же время Россия готова "хоть завтра" восстанавливать отношения с Западом, но, по словам Лаврова, Москва пока не видит уверенности в западных партнерах.