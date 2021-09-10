home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Россия готова к восстановлению отношений с Украиной, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото из открытых источников

В то же время Россия готова "хоть завтра" восстанавливать отношения с Западом

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с Украиной. Об этом стало известно во время трансляции форума "Вся Россия-2021", передает "РБК-Украина".

По его словам, российская сторона постоянно подчеркивает свою готовность.

"Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность восстановить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью", - сказал он.

В то же время Россия готова "хоть завтра" восстанавливать отношения с Западом, но, по словам Лаврова, Москва пока не видит уверенности в западных партнерах.

Новости по теме: "Власть вообще не понимает, что делает": Украинцы высказались об отношениях Украины с Россией и давлении на Медведчука
 
Напомним, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что нормандская встреча представителей Украины, России, Германии и Франции будет иметь смысл при определенных условиях.
Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Крыму задержали бывшего члена Меджлиса ФСБ обвиняет украинскую разведку в подрыве участка газопровода Задержанных в Крыму пятерых крымских татар и Джеляла подозревают в "диверсии" В Крыму силовики вывезли в неизвестном направлении замглаву Меджлиса

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект