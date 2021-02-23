Родственника Елизаветы II посадили из-за сексуального домогательства

Саймон Боуз-Лайон Sky News

Мужчина признал свою вину и добавил, что находился под воздействием алкоголя

В Британии суд на 10 месяцев посадили родственника королевы Британии Елизаветы II — 19-го графа Стратморского и Кингхорнского Саймона Патрика Боуз-Лайона. Его обвинили в сексуальном домогательстве. Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошел во время одной из вечеринок в родовом помещении Боуз-Лайонов. По данным Daily Mail, граф, находясь в сильном алкогольном опьянении, начал добиваться одну из девушек. Мужчина ворвался в комнату потерпевшей, толкнул ее на кровать, начал целовать, утверждая, что хочет заняться с ней сексом.

На сопротивление девушки граф ответил: "Ты никто, чтобы указывать, что мне делать в моем доме". Через 20 минут девушке удалось сбежать и попросить помощи у друзей, которые были на вечеринке. Позже Боуз-Лайон извинился перед девушкой за пьяный инцидент, однако она все-таки написала заявление в полицию.

Во время слушания дела в суде 32-летний граф заявил, что инцидент произошел из-за передозировки алкоголем. При этом он добавил, что опьянение не оправдывает его поступок.

В итоге суд принял решение присудить мужчине 10 месяцев лишения свободы. Саймон Боувес-Лайон является сыном кузена королевы Великобритании Елизаветы II.

Напомним, в прошлом году второго сына королевы Великобритании Елизаветы II — принца Эндрю обвинили в изнасиловании. По данным прокуроров, принц замешан в деле о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Это дело правоохранители расследуют уже несколько лет.