Риск химических и биологических атак: В Британии заявили о "разладе мирового порядка"

Бен Уоллес Фото из открытых источников

Министр считает, что угроза существует со стороны биоинженерии и синтетической биологии

Великобритания подвергается повышенному риску химической и биологической атаки из-за "расстройства мирового порядка". Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, передает Times.

По его словам, интернет может привести к росту уровня угрозы, поскольку на просторах сети можно найти информацию об использовании химического оружия против своих врагов.

"В глобальном смысле я считаю, что существует растущая угроза химической или биологической атаки. Зависит от того, что окажется под рукой у людей, которые пользуются интернетом", - сказал Уоллес.

В то же время министр считает, что угроза существует со стороны биоинженерии и синтетической биологии.

"Думаю, к настоящему времени они уже в принципе существуют, но я не уверен, что их используют в полной мере. Очень сложно предсказать, по какому сценарию это пойдет", - добавил Уоллес.

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Напомним, 22 января вступил в силу международный договор о запрете ядерного оружия. Отмечается, что соглашение было утверждено Генеральной Ассамблеей ООН еще в июле 2017 года и одобрено 122 государствами.