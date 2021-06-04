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РФПИ ожидает одобрения вакцины "Спутник V" ВОЗ до августа 2021 года

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" Фото из открытых источников

"Мы уверены в нашей вакцине и в том, что ее зарегистрируют", — заявил Дмитриев журналистам, и даже назвал срок регистрации — около двух месяцев (то есть до августа 2021 года).

РФПИ при этом не первый раз заявляет, что "Спутник V" будет одобрен в ближайшем будущем, однако этого пока не происходит — на рассмотрении у ВОЗ препарат находится с октября 2020 года.

В ближайшее время страны ЕС планируют начать свободно принимать привитых туристов. Главное условие — вакцина, которую получил турист, должна входить в список одобренных европейским регулятором (EMA) или ВОЗ. Сейчас таких препаратов пять — это американо-немецкая Pfeizer, американские Moderna и Johnson & Johnson, оксфордская AstraZeneca и китайская Sinopharm. Российской вакцины "Спутник V" в этом списке нет, и только в случае ее одобрения регулятором россияне смогут посещать страны Евросоюза без необходимости постоянно сдавать ПЦР-тесты и проходить карантин.

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