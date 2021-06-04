РФПИ ожидает одобрения вакцины "Спутник V" ВОЗ до августа 2021 года
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ожидает, что российская вакцина "Спутник V" будет одобрена ВОЗ через два месяца. Об этом он сказал в кулуарах ПМЭФ журналистам, сообщает The Bell.
Как отмечается, одобрение ВОЗ означает упрощенный доступ привитых ей в Европу.
"Мы уверены в нашей вакцине и в том, что ее зарегистрируют", — заявил Дмитриев журналистам, и даже назвал срок регистрации — около двух месяцев (то есть до августа 2021 года).
РФПИ при этом не первый раз заявляет, что "Спутник V" будет одобрен в ближайшем будущем, однако этого пока не происходит — на рассмотрении у ВОЗ препарат находится с октября 2020 года.
В ближайшее время страны ЕС планируют начать свободно принимать привитых туристов. Главное условие — вакцина, которую получил турист, должна входить в список одобренных европейским регулятором (EMA) или ВОЗ. Сейчас таких препаратов пять — это американо-немецкая Pfeizer, американские Moderna и Johnson & Johnson, оксфордская AstraZeneca и китайская Sinopharm. Российской вакцины "Спутник V" в этом списке нет, и только в случае ее одобрения регулятором россияне смогут посещать страны Евросоюза без необходимости постоянно сдавать ПЦР-тесты и проходить карантин.