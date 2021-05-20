РФ "выбьет зубы всем", кто попытается от нее что-то "откусить", - Путин

Президент РФ Владимир Путин Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В частности, российский глава заявил, что ему "странно слышать", что сибирские богатства несправедливо принадлежат только РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия "выбьет зубы всем", кто собирается что-то от неё "откусить". Об этом сообщают российские СМИ.

"Все нас хотят где-то укусить или что-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться...

Что бы мы ни сделали, как бы мы не стремились удовлетворить аппетиты тех, кто пытается нас сдерживать, все равно сдерживания будет продолжаться, потому что многим из наших оппонентов, так их назовем, такая страна, как Россия, просто не нужна", - отметил российский лидер.

Кроме того, по его словам, ему "странно слышать", что сибирские богатства несправедливо принадлежат только одной стране.

Глава России также заявил, что будет делать все для того, чтобы укрепить и усилить РФ.

Напомним, во время сегодняшней пресс-конференции по итогам второй годовщине президентства, Владимир Зеленский отметил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным может пройти либо на Донбассе, либо на нейтральной территории. Встреча точно не пройдет в Москве.

Кроме того, президент Украины убежден, что нужно прекратить конфликт на Донбассе пока Владимир Путин на посту президента Российской Федерации.

К тому же, по мнению украинского лидера, Франция и Германия в "нормандском формате" ослабляют свои позиции в отношении России. Он считает, что это связано с экономической ситуацией, в частности давлением бизнеса внутри стран. Так в Германии это давление связано с санкциями в отношении "Северного потока-2".