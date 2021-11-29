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РФ провела второе за две недели испытание гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон"

Фото из открытых источников

Ракета была запущена с военного корабля "Адмирал Горшков" в Белом море

Российская Федерация провела очередной испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". За последние две недели это второе испытание российской ракеты. Об этом сообщает Reuters, передает РБК-Украина.

Отмечается, что ракета была запущена с военного корабля "Адмирал Горшков" в Белом море и поразила морскую цель на расстоянии более 400 км.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ракету "Циркон" частью нового поколения непревзойденных систем вооружений.

В частности США, Китай и Северная Корея также участвуют в соревновании по созданию гиперзвуковых ракет - следующего поколения оружия дальнего действия, которое труднее обнаружить и перехватить.

Они движутся со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука в верхних слоях атмосферы, или около 6200 км/ч.

Как известно, Путин объявил о создании нового гиперзвукового оружия в 2018 году, заявив, что оно способно поразить практически любую точку мира и уклониться от противоракетного щита, построенного США.

Новости по теме: Россия обеспечит свой флот новыми гиперзвуковыми ракетами, – Путин
 
Напомним, ранее мы писали, что российские военные провели первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки, которую до этого запускали с надводной. 
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