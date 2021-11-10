РФ отказалась от участия в онлайн-встрече глав МИД по борьбе с COVID-19

Приглашение на мероприятие было получено в конце октября

Российская Федерация отказалась принять участие в министерской онлайн-встрече по борьбе с коронавирусом, которую созвали США. Глава МИД РФ Сергей Лавров не нашел свободного времени в своем рабочем графике. Об этом сообщает МИД России .

В российском дипведомстве отметили, что США созвали 10 ноября онлайн-встречу министров иностранных дел на тему борьбы с коронавирусом.

В заявлении подчеркивается, что приглашение на мероприятие было получено в конце октября.

"На то время рабочий график министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова был сформирован и не позволил ему принять участие в упомянутой встрече", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что Государственный секретарь США заявил о том, что 10 ноября состоится виртуальная встреча министров иностранных дел по всему миру. Он заявил, что на встрече будут обсуждаться вопросы пандемии COVID-19, в том числе - вакцинация.