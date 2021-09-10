РФ и Беларусь начали масштабные военные учения "Запад-2021"

Военные учения "Запад-2021" в России Минобороны РФ

Учения с участием 200 тыс. человек личного состава, будут проходить на девяти полигонах России и пяти - Беларуси

На территории Российской Федерации и Беларуси начались совместные масштабные военные учения "Запад-2021". Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Согласно сообщению, учения будут проходить на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Беларуси.

Официальные данные белорусской власти свидетельствуют о том, что на ее территории в учениях примут участие 2,5 тыс. военных РФ, однако на Западе считают, что эти данные могут быть сильно занижены.

Всего в учениях принимают участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Напомним, ранее на межведомственных учениях в России погиб глава российского Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев.