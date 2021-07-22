Режиссера церемонии открытия Олимпиады в Токио уволили из-за неудачных шуток

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В свою очередь он извинился за свои слова и подал в отставку по собственному желанию

Режиссера церемонии открытия Олимпийских игр в Токио Кентаро Кобаяши уволили из-за скетч-шоу, в котором упоминался Холокост, сообщает Reuters.

Как отмечается, произошло это за два дня до начала Олимпиады — 21 июля.

Сатиру, которая стала причиной увольнения, выпустили еще в 1998 году, но массово начали ее распространять в сети только сейчас. В частности, в скетче Кобаяши и его коллега, пародируя пару известных детских телеведущих, разбрасывают бумажные фигурки людей и предлагают "поиграть в Холокост". Это вызвало смех в аудитории.

Режиссер уже извинился за свои слова. Также отмечается, что подать в отставку было его собственным желанием.

"Мои высказывания были действительно совершенно неуместными. Я раскаиваюсь и искренне прошу меня извинить", - отметил он.

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля.

Ранее мы писали, что Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый девиз Олимпийских игр. Изменение мотивировали пандемией коронавируса в мире. Предложение было принято без возражений.