Республика Мали зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

"Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", — сообщили в РФПИ, отметив, что по количеству полученных одобрений "Спутник V" занимает второе место в мире.

Напомним, вакцина "Спутник V", разработанная в научном центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Препарат используется для массовой вакцинации россиян от коронавируса.