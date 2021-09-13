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Решение по сертификации "Северного потока-2" примут до конца 2021 года

"Северный поток-2". Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

После этого, решение должно быть передано Еврокомиссии

Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) примет решение о сертификации российского газопровода "Северный поток-2" до конца текущего года. Об этом Интерфаксу сообщил пресс-секретарь агентства Фитьо Вульф.

"Предприятие предоставило все документы, согласно закону на рассмотрение и на принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии", - проинформировал он.

Кроме того, Вульф добавил, что речь идет о сертификации газопровода и его соответствии нормам газовой директивы Европейского Союза, а решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства.

В то же время, если "Северный поток-2" введут в эксплуатацию до получения сертификата, то это может повлечь штрафы.

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Напомним, 10 сентября российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" объявила о полном завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

В свою очередь, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина хочет вынести на переговоры в "нормандском формате" еще один вопрос по запуску российского газопровода "Северный поток-2".

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