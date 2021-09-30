Рэпер Эминем открыл свой ресторан спагетти: Музыкант сам выдал первые 10 заказов

Очередь за едой выстроилась на несколько кварталов еще до открытия заведения

Американский рэпер Эминем открыл свой ресторан Mom's Spaghetti в родном городе Детройт (штат Мичиган). Музыкант сам обслужил 10 посетителей и сфотографировался с ними. Об этом сообщило местное издание The Detroit News.

Как отмечается, название ресторана — это отсылка к строчке из песни Lose Yourself об приступе тошноты перед рэп-баттлом: "Его ладони потные, колени слабые, руки тяжелые. На его свитере уже рвота, мамины спагетти".

Известно, что очередь за едой выстроилась на несколько кварталов еще до открытия заведения. А когда первый десяток посетителей позвали к окну выдачи, порцию "Маминых спагетти" им подал сам рэпер. Его появление на открытии стало сюрпризом — об этом не сообщали заранее.

Также в меню ресторана входят: "Мамины спагетти" ($9), "Мамины спагетти с фрикадельками" ($12) и "Спагетти-сэндвич" ($11).

По словам шеф-повара, соус переделывали несколько раз, поскольку он был слишком "ресторанным", а заведение хотело, чтобы на вкус блюдо было как "лучшая вчерашняя паста и соус из банки".

"Интерьер заведение напоминает небольшой магазин с полками с конфетами, чипсами и зажигалками. Рядом также открылся трейлер с мерчем Эминема — футболками, стаканами, толстовками, виниловыми альбомами и кассетами, которые выпустили ограниченным тиражом", - говорится в сообщении.

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