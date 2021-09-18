home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Регулятор США рекомендует вакцинировать бустерной дозой Pfizer людей старше 65 лет

Вакцина Pfizer Фото из открытых источников

Джо Байден хочет начать вводить бустерные дозы большинству людей, получивших вакцину Pfizer в конце этого месяца

Управление по продовольствию и медикаментам США поддержало бустерную вакцинацию препаратом Pfizer и рекомендует третью дозу для людей старше 65 лет. Об этом сообщает "Axios".

Также эксперты рекомендуют вакцинироваться третьей дозой тем, кто находится в группе высокого риска.

"Голосование не является обязательным, и FDA все еще должно принять окончательное решение", - говорится в публикации.

Однако результаты голосования экспертов могут повлиять на план администрации президента США Джо Байдена по ускорению вакцинации. Он хочет начать вводить бустерные дозы большинству людей, получивших вакцину Pfizer в конце этого месяца.

Новости по теме: В Украине разрешено комбинирование вакцин Moderna и Pfizer, – Минздрав

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения Израиля приняло решение расширить компанию вакцинирования бустерными дозами. Теперь их будут предлагать людям старше 40 лет и учителям. Граждане будут вакцинироваться препаратом Pfizer / BioNTech.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В России заявили о DDoS-атаках с Украины, США и Германии В России стартовали выборы в Госдуму: Они продлятся до воскресенья Медведчук мешал действующей власти зарабатывать на покупке газа, поэтому он сейчас находится под следствием, – Лазарев Лавров сообщил о сроках запуска "Северного потока-2"

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект