Регулятор США рекомендует вакцинировать бустерной дозой Pfizer людей старше 65 лет

Вакцина Pfizer Фото из открытых источников

Джо Байден хочет начать вводить бустерные дозы большинству людей, получивших вакцину Pfizer в конце этого месяца

Управление по продовольствию и медикаментам США поддержало бустерную вакцинацию препаратом Pfizer и рекомендует третью дозу для людей старше 65 лет. Об этом сообщает "Axios".

Также эксперты рекомендуют вакцинироваться третьей дозой тем, кто находится в группе высокого риска.

"Голосование не является обязательным, и FDA все еще должно принять окончательное решение", - говорится в публикации.

Однако результаты голосования экспертов могут повлиять на план администрации президента США Джо Байдена по ускорению вакцинации. Он хочет начать вводить бустерные дозы большинству людей, получивших вакцину Pfizer в конце этого месяца.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения Израиля приняло решение расширить компанию вакцинирования бустерными дозами. Теперь их будут предлагать людям старше 40 лет и учителям. Граждане будут вакцинироваться препаратом Pfizer / BioNTech.