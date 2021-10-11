Регулятор ЕС рассматривает одобрение швейцарского препарата против COVID-19
Лекарства предназначены для лечения больных коронавирусом в возрасте от 12 лет и старше
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рассматривает заявку на регистрацию препарата от коронавируса швейцарской компании Roche. Об этом информирует пресс-служба EMA.
"EMA начал рассмотрение заявки на получение разрешения на продажу комбинации моноклональных антител Ronapreve (казиривимаб/имдевимаб)", - говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что заявку на регистрацию подала швейцарская фармацевтическая компания Roche.
Препарат разработан совместно с американским производителем Regeneron Pharmaceuticals.
Лекарства предназначены для лечения больных коронавирусом в возрасте от 12 лет и старше.
Кроме того, препарат можно применять людям с высоким риском заражения, например тем, кто живет в доме с инфицированным человеком.
"EMA оценит преимущества и риски Ronapreve в сжатые сроки и может вынести заключение в течение двух месяцев", - отмечается в релизе агентства.
Напомним, ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ждет новых данных о результаты испытаний таблеток от коронавируса, которые разработала фармацевтическая компания MSD.