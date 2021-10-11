Регулятор ЕС рассматривает одобрение швейцарского препарата против COVID-19

Лекарства предназначены для лечения больных коронавирусом в возрасте от 12 лет и старше

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рассматривает заявку на регистрацию препарата от коронавируса швейцарской компании Roche. Об этом информирует пресс-служба EMA .

"EMA начал рассмотрение заявки на получение разрешения на продажу комбинации моноклональных антител Ronapreve (казиривимаб/имдевимаб)", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что заявку на регистрацию подала швейцарская фармацевтическая компания Roche.

Препарат разработан совместно с американским производителем Regeneron Pharmaceuticals.

Лекарства предназначены для лечения больных коронавирусом в возрасте от 12 лет и старше.

Кроме того, препарат можно применять людям с высоким риском заражения, например тем, кто живет в доме с инфицированным человеком.

"EMA оценит преимущества и риски Ronapreve в сжатые сроки и может вынести заключение в течение двух месяцев", - отмечается в релизе агентства.

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