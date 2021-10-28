Ребрендинг Facebook: Цукерберг объявил о переименовании компании

Компания собирается создавать собственные продукты виртуальной и дополненной реальности, а также умные очки

Американский миллиардер Марк Цукерберг объявил о переименовании компании Facebook . Отныне она будет называться Meta. Об этом он рассказал стало известно во время видеопрезентации, которую Цукерберг обнародовал в своем Facebook .

Отмечается, что название Meta должно отражать новое направление, в котором планирует работать компания. Это создание так называемого метавселенной.

Подчеркивается, что компания собирается создавать собственные продукты виртуальной и дополненной реальности, а также умные очки.

"Метавселенной - это следующая эволюция социальных связей. Видение нашей компании – помочь воплотить в жизнь метавселенной, поэтому мы меняем название, чтобы отразить нашу преданность этому будущему", - говорится на обновленном сайте компании.

Отмечается, что ребрендинг компании не повлияет на название социальной сети Facebook и других продуктов.

Новости по теме: Facebook устранил неполадки в работе приложений

Напомним, ранее мы писали, что компания Facebook подала иск против гражданина Украины Александра Солонченко по обвинению в краже и продаже личных данных 178 млн пользователей социальной сети. Хакер продавал данные из других компаний на Raid Forums, веб-сайте, где пользователи покупают и продают массивы информации.