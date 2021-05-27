Реакция на преследования Медведчука будет своевременной и надлежащим образом, - французская газета Le Figaro

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Президент Росси Владимир Путин считает, что политическое преследование украинскими властями народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука происходит в рамках антироссийской политики и иллюстрирует напряженность в отношениях между Москвой и Киевом. Об этом говорится в публикации ведущей французской газеты Le Figaro.

Издание отмечает, что Путин пообещал отреагировать на преследования Медведчука украинской властью.

"Президент Путин упомянул о помещении под домашний арест Виктора Медведчука во время заседания Совета безопасности, в который входят руководители служб безопасности, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. "Принимая во внимание нависшие над нами угрозы, мы должны будем реагировать своевременно и надлежащим образом", – сказал он, имея в виду Виктора Медведчука", – сообщает французская газета, уточняя, что по мнению российского президента преследование оппозиционного политика призвано "очистить" политический ландшафт Украины.

Также в публикации подчеркивается, что данная ситуация может обострить отношения между Россией и Украиной, которые и так в последние несколько лет находятся на "самом низком уровне".

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Прокуроры требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.