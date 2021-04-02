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СВРУ предупреждает о техногенной катастрофе: Nord Steram 2 достраивают аварийные суда РФ

"Северный поток-2"

 Фото из открытых источников

В ведомстве утверждают, что она может иметь экологические последствия регионального масштаба

Использование технологически устаревших судов и оборудования во время достройки газопровода "Северный поток-2" может привести к возникновению техногенной катастрофы с экологическими последствиями регионального масштаба. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Как отмечается в сообщении, Россия, из-за отказа иностранных компаний от привлечения передового технологического флота, вынуждена проводить достройку "Северного потока-2" собственными возможностями, которые на сегодня представлены судами, находящимися в предаварийном состоянии и являющимися технологически устаревшими. В частности это судна: Venie, "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев", "Умка", Vengery, "Финвал", Errie, "Катунь".

Так, по данным СВР, судно "Катунь" с 16 марта находится на ремонте в доке порта Мункебо (Дания). Имеет внешние повреждения не только корпуса, но и элементов управления. Со своей стороны, тактико-технические характеристики судна "Умка" уже не соответствуют максимальным скоростям и нагрузкам, при которых Россия прилагает усилия для завершения строительства.

"По оценкам экспертной среды, использование технологически устаревших судов и оборудования в будущем увеличивает вероятность возникновения техногенной катастрофы с экологическими последствиями регионального масштаба при каких-либо пиковых нагрузках", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Польша ввела санкции против двух судов, участвующих в строительстве "Северного потока-2"

Ранее сообщалось, что глобальная страховая компания "Axa" вышла из проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2"

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