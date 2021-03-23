Распределение COVID-вакцины является катастрофическим моральным провалом, - глава ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус Фото из открытых источников

По его словам, разрыв между количеством прививок в богатых и бедных странах ежедневно растет

Председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус назвал отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам между бедными и богатыми странами "катастрофическим моральным провалом". Об этом он заявил во время прессбрифинга.

"Я в январе говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не сделать срочных шагов для обеспечения равномерного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения этого провала, но шокирует то, что мало было сделано для предотвращения этого", - сказал Гебреисус.

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Он также подчеркнул, что страны, где уже вакцинируют молодых и здоровых людей, делают это за счет жизней работников отрасли здравоохранения, престарелых и других групп риска в других государствах.

По словам главы ВОЗ, это путь, который ведет к "самопоражению", ведь чем дольше продлится распространения коронавируса, тем больше будет возникать его мутаций и штаммов и тем выше будет риск того, что они начнут избегать воздействия вакцин.

Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус выступил за отказ от патентов на вакцины против коронавируса COVID-19, чтобы позволить разным странам изготавливать и продавать дешевые копии препаратов.