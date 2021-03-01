Расплавился при падении: В Швеции нашли обломок огромного метеорита

Обломок метеорита Фото Андреас Форсберг / Андерс Цеттерквист

Он весом 14 кг

В Швеции обнаружили кусок гигантского метеорита, весом 14 килограммов. Об этом сообщает Space.

Как отмечается, обломок был частью великого космического камня, вероятно, весом более 9 тонн, который 7 ноября 2020 года образовал впечатляющую огненный шар над населенным пунктом.

Кроме этого, после обнаружения интересной находки, ученые Шведского музея естествознания рассчитали вероятное место посадки метеорита и нашли еще некоторые небольшие его фрагменты вблизи села Адален.

Однако, для стокгольмских геологов Андреаса Форсберга и Андерса Цеттерквиста такого открытия было мало. Поэтому они вернулись к месту и отыскали гораздо больший кусок - вероятно, тот, что разбил валун. Он находился на расстоянии где-то 70 метров от области, где были найдены обломки. Этот обломок с одной стороны был сплющен и потрескавшийся, вероятно, от столкновения, а метеорит загрязнен круглыми впадинами.

Геологи Андреас Форсберг и Андерс Цеттерквист Фото Андреас Форсберг / Андерс Цеттерквист

По данным музея, эти углубления часто встречаются в железных метеоритах. Природа их образования довольно сложная: появляются, когда космическая порода частично тает во время ее прохождения через атмосферу.

"Очень вероятно, что метеорит, который теперь найден, является самым большим существующим куском после первоначально около 9-тонной космической породы. Некоторые меньшие кусочки, вероятно, остались в этом районе", - заметил астроном университета Упсалы Эрик Стемпелс.

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