Ракета-носитель Ariane-5 вывела на орбиту два французских спутника

Общая масса выведенного на орбиту составляет более 11,2 тонн

Отмечается, что запуск ракеты со спутниками был осуществлен в воскресенье, 24 октября, в 03:10 по парижскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Он должен был состояться на час раньше, но перенесся из-за обнаруженных проблем с первой ступенью ракеты. Их удалось быстро устранить.

Подчеркивается, что в рамках миссии VA255 ракета вывела на геостационарную орбиту с апогеем 35,2 тысяч км и перигеем 250 км спутники SYRACUSE 4A и SES-17, созданы франко-итальянским производителем аэрокосмической продукции Thales Alenia Space.

Военный спутник SYRACUSE-4A весом более 3,8 тонны выведен на орбиту в интересах министерства обороны Франции.

Он предназначен для обеспечения связи между командными пунктами во Франции и группировками войск, дислоцирующихся по всему миру.

Кроме этого, аппарат оборудован оптико-электронной системой слежения.

Отмечается, что общая масса выведенного на орбиту ракетой Ariane-5 полезной нагрузки составляет более 11,2 тонн.

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Напомним, ранее мы писали, что Китай успешно запустил свой первый спутник для исследования солнечной энергии. Его запустили с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D".