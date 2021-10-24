Ракета-носитель Ariane-5 вывела на орбиту два французских спутника
Общая масса выведенного на орбиту составляет более 11,2 тонн
Отмечается, что запуск ракеты со спутниками был осуществлен в воскресенье, 24 октября, в 03:10 по парижскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Он должен был состояться на час раньше, но перенесся из-за обнаруженных проблем с первой ступенью ракеты. Их удалось быстро устранить.
Подчеркивается, что в рамках миссии VA255 ракета вывела на геостационарную орбиту с апогеем 35,2 тысяч км и перигеем 250 км спутники SYRACUSE 4A и SES-17, созданы франко-итальянским производителем аэрокосмической продукции Thales Alenia Space.
Военный спутник SYRACUSE-4A весом более 3,8 тонны выведен на орбиту в интересах министерства обороны Франции.
Он предназначен для обеспечения связи между командными пунктами во Франции и группировками войск, дислоцирующихся по всему миру.
Кроме этого, аппарат оборудован оптико-электронной системой слежения.
Отмечается, что общая масса выведенного на орбиту ракетой Ariane-5 полезной нагрузки составляет более 11,2 тонн.
Напомним, ранее мы писали, что Китай успешно запустил свой первый спутник для исследования солнечной энергии. Его запустили с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D".