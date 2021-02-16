Рада призвала мировое сообщество ужесточить санкции против РФ из-за Крыма

АР Крым Фото из открытых источников

Нардепы просят международные организации применить против России все возможные виды санкций и усилить политико-дипломатическое давление

Украинский парламент обратился к мировому сообществу с просьбой ужесточить санкции против России из-за оккупации Автономной Республики Крым. Соответствующий проект постановления №4655 поддержали 314 народных депутатов. Об этом сообщает "РБК-Украина".

С таким требованием Верховная Рада обращается к ООН, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, правительствам и парламентам государств мира. Народные депутаты просят осудить действия России, которые направлены против территориальной целостности и суверенитета Украины.

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В частности, Рада просит усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на РФ "до полного прекращения ею вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы". Кроме того, нардепы требуют мировое сообщество повлиять на Россию для немедленного освобождения украинцев, которых незаконно держат в оккупированном Крыму и в РФ.

Также государство просит противодействовать милитаризации Крыма, депортации гражданского населения с полуострова и перемещению граждан РФ на временно оккупированную территорию Украины.

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Для давления на Россию Рада призвала мир применить все возможные виды санкций к физическим и юридическим лицам, органам государственной власти РФ, а также к органам оккупационной власти в Крыму.

Напомним, недавно Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял первое решение по делу "Украина против России", признав приемлемой жалобу Киева на нарушение прав человека в оккупированном Крыму.