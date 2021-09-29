Работников ВОЗ признали причастными к сексуальным преступлениям в Конго, – расследование

Как отмечается, более 50 женщин в ДР Конго заявили о сексуальных домогательствах со стороны представителей международных организаций и работников, которые помогали стране справляться с десятой вспышкой вируса Эбола. 29 пострадавших забеременели, и большинство из них заставили сделать аборт.

Соответствующее расследование выявило в целом 83-х причастных к домогательствам, из них – 21 сотрудничал с ВОЗ. По словам пострадавших женщин, их спаивали алкоголем, после чего втайне забирали в больницы, где вынуждали к интиму.

Кроме того, некоторые из работниц гуманитарных миссий в ДР Конго заявили комиссии при ВОЗ, что их добивались и насиловали, обещая в противном случае лишить работы или зарплаты или наоборот – предлагая большую зарплату или лучшую работу в случае согласия.

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В свою очередь, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус публично извинился перед жертвами домогательств.

"Виновным в домогательствах, чьи лица установили, запретили сотрудничество с организацией; в том числе с четырьмя работниками досрочно прекратили договоры.

Я планирую передать информацию комиссии в ДР Конго и государства, откуда происходят причастные", – подчеркнул он.

Справка:

Структуры ООН длительное время борются с проблемой сексуальных преступлений, совершенных их работниками. В частности, в 2019 году организация зафиксировала 175 заявлений о домогательствах или изнасилованиях, из них по состоянию на июль 2020 года расследовались более 140.

Последняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго длилась с 2018 по июнь 2020 года. Она привела к смерти более 2,2 тысячи человек – это второй наибольший показатель с 1976 года, когда болезнь впервые открыли.

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Напомним, 9 сентября стало известно, что в северо-восточном регионе Демократической Республики Конго объявлена вспышка менингита, в результате чего в стране умерло уже более 120 человек. Еще более 100 человек получают лечение на дому и в медицинских учреждениях.

В частности, первые случаи заболевания в Конго были зарегистрированы в июле 2021 года. Образцы, отправленные во Францию для скрининга, показали, что бактерия, вызвавшая эту вспышку, могла вызвать крупные эпидемии.